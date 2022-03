My Hero Academia 348, ecco il nuovo obiettivo di Deku nella guerra finale

Deku ne ha passate tante dall'inizio di My Hero Academia. In appena un anno di tempo, il giovane eroe è passato da non avere assolutamente nessun quirk o abilità ad avere uno dei quirk più importanti di sempre che racchiude il potere di altri quirk posseduti da altri grandi eroi.

È stata comprensibilmente dura, e la guerra finale di My Hero Academia lo ha messo ulteriormente alla prova mettendo ancora più responsabilità sulle sue spalle. Deku si era fatto avanti con l'unico scopo di sconfiggere tutti i villain, e la fase finale lo ha visto portare questo all'estremo cercando di caricare tutto sulle sue spalle a costo della sua stessa salute mentale e fisica.

Con gli ultimi momenti prima della guerra, Deku ha tirato un respiro di sollievo grazie ai suoi amici della Classe 1-A che sono intervenuti per aiutarlo (combattendolo). Midoriya è ora lucido per la guerra finale contro i criminali.

Nel capitolo più recente, Deku finisce per dover seguire un obiettivo diverso da quello che era il piano degli eroi. Fortunatamente, il giovane eroe si rende conto che può fare affidamento sugli altri e concentrarsi solo sui suoi scontri.

Il capitolo 348 di My Hero Academia riprende dopo la dichiarazione di Toga verso Deku. Concedendosi una pausa dal combattimento solo per un momento per elaborare il tutto, finisce comunque per rifiutare la dichiarazione d'amore di Himiko Toga. Quest'ultima decide allora di abbatterlo perché lei non lo considera più speciale, e questo scuote Deku ancora di più.

Ma ben presto si riprende grazie al salvataggio di Ochaco Uraraka e Tsuyu Asui, che lo convincono anche a tornare al suo obiettivo principale. Il giovane studente è anche preoccupato per i sentimenti di Toga perché ha dovuto deluderla, ma questa deve rimanere anche l'ultima delle sue preoccupazioni in una situazione del genere.

Deku ora è stato scosso sia dentro che fuori fisicamente ed emotivamente, e con Ochaco che lo guida ancora una volta, Deku torna a concentrarsi sul suo obiettivo principale che è quello di sconfiggere Tomura Shigaraki il più velocemente possibile.

A differenza della prima volta che ha inseguito Shigaraki, tuttavia, Deku ora capisce che può scaricare parte del suo peso sui suoi compagni in modo che tutti possano condividere il peso di questa responsabilità. Non ha bisogno di essere lui a sconfiggere Toga, e può concentrarsi solo su Shigaraki.

Cosa ne pensate? Siete pronti per lo scontro di Deku con Shigaraki? Come vi è sembrato il suo confronto finale con Toga? Fateci pure sapere cosa ne pensate nei commenti, vi ricordiamo che potete leggere My Hero Academia 348 su MANGA Plus.