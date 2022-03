My Hero Academia 348 prepara lo spettacolo finale per Himiko Toga?

Himiko Toga è stata una dei villain chiave che ha ricevuto una quantità speciale di attenzioni nel corso della serie. È stata una parte fondamentale delle vicende dei villain, tanto che anche mentre si stava preparando la scena per la guerra finale, l'Atto Finale di My Hero Acadmia ha fatto una breve deviazione su Toga e il suo passato.

Con la battaglia finale tra gli eroi e i cattivi che ha preso il via nei capitoli precedenti, l'ultimo capitolo del manga riprende dopo che Toga ha confessato il suo amore a Izuku e il desiderio che lui diventi il suo ragazzo. Naturalmente, Izuku non può ricambiare questi sentimenti, non importa quanto voglia evitare di ferirla, ma chiaramente non era quello che Toga voleva sentire. È da qui che la serie è pronta a vederla mettere tutto in gioco.

Il capitolo 348 di My Hero Academia riprende subito dopo che Toga confessa il suo amore per Izuku, e lui deve deluderla. All'inizio è turbato dalla cosa, perché improvvisamente pensa al lato romantico della cosa (che risuona di più visto quanto giovane e inesperto sia in realtà, nonostante tutto il percorso dell'eroe che sembra indicare il contrario), ma alla fine non può ricambiare i suoi sentimenti perché non può immaginare di ferire qualcuno che ama come lei vorrebbe fare. Dopo aver sentito le sue ragioni, Toga cambia atteggiamento, accettando il rifiuto di Izuku e cominciando ad attaccare.

Ritenendolo non più speciale ma uguale gli altri eroi che ignorano la situazione degli individui in difficoltà come lei, Toga giura allora di rifiutare il mondo intero e di puntare la sua rabbia verso l'esterno. È qui che Ochaco Uraraka e Tsuyu Asui saltano nel mezzo del combattimento, e sono ora pronte ad affrontare la criminale mentre Izuku cerca di guadagnarsi abbastanza tempo per scappare e dirigersi al suo vero campo di battaglia. Questa sarà in definitiva l'ultima battaglia di Toga contro gli eroi, ma è sicuro che sarà una battaglia emozionante, dato che arriveremo al cuore dei veri sentimenti di Toga per il mondo.

Cosa ne pensate della posizione finale di Toga contro gli eroi? Pensate che lei e Ochaco saranno finalmente in grado di connettersi a un livello emotivo più profondo? Come pensate che ne uscirà dalla guerra?