My Hero Academia 348, una teoria anticipa la Parata Mortale di Himiko Toga

L'arco narrativo della Guerra Finale di My Hero Academia sta portando alcuni finali decisivi per i vari personaggi della serie e uno particolarmente apprezzato dai fan sembra starsi preparando al suo ultimo scontro.

My Hero Academia 348 vede Himiko Toga trovarsi di fronte a Izuku Midoriya e Ochaco Uraraka sul campo di battaglia, e finalmente scoprire le carte in tavola sul suo amore nei confronti di Deku. Il problema è che lo ama così tanto da voler bere il suo sangue per diventare come lui.

Il capitolo 348 si conclude con Uraraka che si fa avanti per affrontare Toga, dicendo a Izuku di raggiungere il suo vero obiettivo nella guerra finale di My Hero Academia: Tomura Shigaraki. Tuttavia, una teoria popolare dei fan sostiene che Uraraka (e la sua compagna Froppy) potrebbero trovarsi di fronte a qualcosa di più di quanto possano gestire se Toga scatenasse la sua Parata Mortale.

Durante la battaglia della League of Villains con il Meta Liberation Front, Toga ha visto il suo quirk "Transform" subire un "risveglio" nella battaglia con Curious. Toga è passata dall'essere solo in grado di copiare la forma fisica e i vestiti di una persona bevendo il suo sangue, all'essere anche in grado di copiare il suo quirk.

Tuttavia, la nuova capacità di copiare i poteri di Toga è accompagnata dalla strana caratteristica di essere accessibile solo se il potere che sta copiando proviene da qualcuno "vicino al suo cuore". Improvvisamente, sembra che ci possa essere una buona ragione per questa limitazione.

Dopo che il miglior amico di Toga, Twice, è morto durante l'arco narrativo della Prima Guerra, lei ha preso un campione del suo sangue. E' stato rivelato in My Hero Academia 341 quando Toga e Dabi hanno fatto visita la sua casa d'infanzia. Dal momento di quella rivelazione, i fan lo sapevano: il manga stava probabilmente tracciando un percorso per il grande ritorno di Twice grazie al potere di Himiko Toga.

La teoria dei fan mette in discussione il risultato finale, ma non il fatto che "l'attacco finale" di Toga scatenerà la "sad, sad, parade" di cloni di Twice contro Uraraka, Froppy e chiunque altro si trovi sulla scena in quel particolare campo di battaglia.

Il principale punto di discussione è se l'acquisizione dei poteri di Twice permetterà a Toga di creare un esercito di suoi cloni o un esercito di cloni che assomigliano a Jin Bubaigawara. In ogni caso, la "parata mortale" di Toga sembra che si stia preparando a marciare.

Come detto, Himiko Toga è stato uno dei personaggi più amati dai fan di My Hero Academia, ma sembra proprio che la sua storia stia volgendo al termine. C'è da scommettere che se ne andrà con il botto. Potete leggere i nuovi capitoli di My Hero Academia gratuitamente su MANGA Plus.