My Hero Academia 349: l'autore ha riciclato due volte una stessa tavola?

La serializzazione di un manga settimanale è un'impresa non da poco, un lavoro di certo gratificante quanto stressante e fisicamente provante. Lo sa bene il papà di ONE PIECE quanto il creatore di My Hero Academia che, in più di un'occasione, non è riuscito ad ultimare a dovere i capitoli del suo manga.

Ovviamente, la maggior parte di queste mancanze vengono corrette in occasione dell'uscita del tankobon nel quale l'autore e il suo staff si ritagliano del tempo per migliorare qualche imprecisione o aggiungere qualche elemento rimasto in sospeso a causa del poco tempo a disposizione. Ad ogni modo, il capitolo 349 di My Hero Academia ha puntato i riflettori sullo scontro tra Shoto e Dabi, l'attesissimo confronto tra fratelli che dovrebbe sistemare una volta per tutte la loro diatriba.

Un utente su Reddit, tuttavia, ha notato e condiviso uno strano dettaglio: all'interno dello stesso capitolo, infatti, Horikoshi avrebbe usato due volte una stessa tavola con lo sguardo di Todoroki, le stesse che potete recuperare in fondo alla pagina. In molti utenti si sono preoccupati circa la salute dell'autore dal momento che l'ultima pagina del capitolo 349 non era del tutto completa. Inoltre, il sensei si è anche preso una settimana di pausa dopo l'uscita dell'ultimo capitolo, un segnale ulteriore circa la neccessità di Horikoshi di rifiatare dal lavoro.

E voi, invece, avevate notato questo particolare? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto.