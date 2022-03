My Hero Academia 349, la copertina mostra Bakugo e Mirko, una coppia esplosiva

La serie manga originale di Kohei Horikoshi ha dato il via a una nuova fase dell'atto finale, poiché la seconda guerra di My Hero Academia è iniziata ufficialmente. I vari villain sono stati separati in campi di battaglia isolati, e i fan stanno iniziando a vedere gli schieramenti per ogni rispettiva battaglia.

Questo ha offerto l'opportunità di vedere alcuni accoppiamenti unici in azione, e questo include un team up tra Bakugo e Mirko. I due eroi non hanno ancora fatto squadra nella serie ufficiale del manga, anche se si sono incrociati in pubblicazioni speciali come il manga spin-off My Hero Academia: Team Up Missions, e questo duo ha già iniziato a mostrare ai fan quanto siano perfetti assieme.

Mentre ora combattono l'uno accanto all'altro, le loro personalità esplosive hanno iniziato a infiammarsi a vicenda e Horikoshi ha reso omaggio a questo nuovo e divertente team up con la cover art del nuovo capitolo del manga. Potete vedere la copertina del capitolo di My Hero Academia 349 in fondo alla notizia.

Può essere difficile trovare la leggerezza tipica delle fasi iniziali del manga nell'atto finale della serie, soprattutto perché ora i combattimenti finali contro i nemici sono iniziati a pieno ritmo. Sembra però che l'accoppiamento tra Bakugo e Mirko abbia scatenato nei fan un irrefrenabile desiderio di vedere ancora i due combattere fianco a fianco in un'avventura tutta loro.

Questo sembra essere poco probabile però perché non solo vediamo molto poco dell'Eroina Coniglio in azione, ma raramente la vediamo fare squadra con altri eroi sul campo. È per questo che i suoi grandi momenti durante la guerra del Fronte di Liberazione Paranormale si sono distinti così tanto tra i fan, ed è anche per questo che questi ultimi sono così preoccupati per lei in questa battaglia finale.

Ci sono tanti tipi di variabili da tenere sotto controllo mentre la battaglia finale tra gli eroi e i criminali continua, ma è chiaro che nessun eroe è veramente al sicuro finché non sarà tutto finito. Il fatto che Mirko faccia parte delle forze di prima linea ha messo un enorme bersaglio sulla sua schiena, ma l'eroina di My Hero Academia non è la tipa da tirarsi indietro tanto facilmente.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuta la copertina dell'ultimo capitolo di My Hero Academia?Vi piace la squadra di Bakugo e Mirko nel manga? Sperate che abbia un lieto fine? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto e se per caso ve lo foste persi, My Hero Academia 349 è su MANGA Plus.