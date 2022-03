My Hero Academia 349 data di uscita e previsioni: altri eroi tornano in azione?

I campi di battaglia sono ormai pronti. Le minacce di Shigaraki e All for One sono state separate, e lo stesso vale per i membri più di spicco del gruppo di villain. Ciò non vuol dire che i protagonisti di My Hero Academia possano sottovalutare i loro avversari, che sono comunque degli utilizzatori di quirk potenti e navigati.

All for One infatti è tenuto a bada da Endeavor, Hawks e tanti altri eroi di altissimo rango. Shigaraki vede un'opposizione formata da Best Jeanist e Mirko, oltre a un tenace Bakugo. Anche gli altri villain hanno trovato alcune opposizioni, anche se gli scorsi capitoli di My Hero Academia non le hanno ancora approfondite. E proprio per questo a breve potrebbe essere il loro turno.

Vista la situazione di Shigaraki e Toga, My Hero Academia 349 potrebbe concentrarsi su Dabi. Il malvagio piromane dalle fiamme blu ha già contro il fratello - e anche Iida si è visto sullo sfondo - e iniziare a spiegare la situazione tra i due amplierebbe notevolmente il ventaglio di opzioni che Horikoshi ha a disposizione in questa fase. Deku infatti è scappato dall'area di Toga e quest'ultima sembra pronta per lo scontro con Uraraka e Asui, quindi prima di entrare in uno scontro diretto c'è bisogno di approfondire le altre aree.

Non è da sottovalutare anche l'ingresso di Spinner in gioco, che All for One ha messo a capo di una divisione speciale e il cui contributo potrebbe affiorare a brevissimo. My Hero Academia 349 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 27 marzo alle ore 17:00.