My Hero Academia 349, Deku sta per usare l'ultimo potere di One For All?

L'arco narrativo finale di My Hero Academia ha messo alla prova Deku in un sacco di modi che non avrebbe mai potuto prevedere quando ha iniziato il suo periodo alla U.A. High School appena un anno fa. Il One For All ha messo un enorme fardello sulle sue spalle.

Ora deve riuscire a padroneggiarlo completamente in pochi istanti prima di trovarsi faccia a faccia con il pieno potere di All For One di Tomura Shigaraki. Izuku ha sbloccato gli ultimi due poteri che appartengono al secondo e al terzo predecessore, e mentre continua a migliorare il più possibile le sue abilità, ci sono altre variabili che rendono le cose ancora più difficili, dato che ognuna di queste abilità è molto più forte di quando le avevano gli utilizzatori originali.

Tutto questo si unisce alla fretta dell'apprendere il più velocemente possibile in vista dello scontro finale, ma c'è ancora un importante quirk all'interno di One For All che deve ancora essere visto, figuriamoci arrivare a padroneggiarlo. Sembra essere un potere troppo unico che può essere utilizzato solo come ultima risorsa.

My Hero Academia 348 vede Izuku cambiare obiettivo e volare sopra l'oceano, cercando di capire come usare le sue abilità per arrivare da Shigaraki il prima possibile. Il secondo utilizzatore lo raggiunge per cercare di farlo calmare e rivalutare la situazione, e capisce che Midoriya ha cercato di usare il suo quirk.

Scopriamo che aveva detto a Izuku di evitare questo quirk perché è pensato per essere l'ultima risorsa. Spiega che man mano che One For All diventava più forte, tutti i loro rispettivi quirk diventavano più forti di conseguenza. Ma quello del secondo in particolare si è trasformato in qualcosa di unico.

Lo avverte che non è un potere che può essere esercitato nel modo in cui era in grado di farlo in passato, e cerca di dissuadere Izuku dall'utilizzarlo. Ora questo solleva più che mai la questione su che tipo di quirk potrebbe essere quello del secondo predecessore. Non solo non sappiamo quale sia il suo quirk attualmente, ma non sappiamo nemmeno di cosa si trattava originariamente.

Lui afferma che Izuku lo stesse utilizzando, ma è qualcosa che capisce dopo essersi reso conto che il giovane eroe stava cercando di forzare il suo corpo, facendosi del male, per muoversi più velocemente. Possiamo immaginare che sia qualcosa legato a dei poteri di guarigione?

Cosa ne pensate degli ultimi capitoli di My Hero Academia? Cosa potrebbe essere questo misterioso potere? Quando esattamente Izuku ha provato e fallito nell'usare questo potere? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nella sezione commenti qui sotto e vi ricordiamo che My Hero Academia 349 è disponibile su MANGA Plus.