My Hero Academia 349, i fan sono preoccupati per il futuro di Dabi

Cosa ne pensate dell'ultimo look di Dabi? Pensate che il villain di My Hero Academia si stia spingendo troppo oltre? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e se ancora non siete in pari, potete trovare My Hero Academia 349 su MANGA Plus .

Le sue ustioni sono già cresciute, e lo vediamo perdere ancora più pelle in quest'ultimo capitolo. Parte della sua guancia sta bruciando alla fine del capitolo 349, ma Dabi rimane impassibile. Come potete vedere più sotto, i fan sono terrorizzati dal fatto che il villain metterà in pratica la sua vendetta bruciandosi vivo, se questo significherà raggiungere il suo obiettivo. Quindi, se speravate che Dabi sarebbe sopravvissuto a questo atto finale, potreste dovervi preparare al peggio.

Il manga è pronto a lasciare che ciò accada, con le fiamme dello scontro di My Hero Academia 349 : Dabi contro Shoto . Il capitolo è uscito questa domenica, e mostra Dabi che si lascia totalmente andare. Le sue fiamme blu hanno conquistato Kamino, ed è piuttosto felice di chiacchierare con suo fratello minore Shoto. Ma scorrendo le pagine, il capitolo fa intravedere fino a che punto Dabi potrebbe spingersi per far conoscere il suo potere.

Dopo tutto, My Hero Academia non va per il sottile con il suo approccio al cattivo. Anche se non lo ammetterà mai, la sua testardaggine è pari solo a quella di Endeavor, sembra proprio che Dabi preferirebbe bruciare e diventare cenere piuttosto che perdonare suo padre.

