My Hero Academia 349: le fiamme che bruciano il mondo

La guerra finale è cominciata da qualche capitolo in My Hero Academia. Ognuno ha trovato il proprio avversario, solo Deku è stato portato lontano dal proprio obiettivo a causa di una situazione imprevista. Ciò non toglie che i pezzi del puzzle sono quasi tutti al loro posto, ma bisogna fare attenzione alle sorprese.

Deku sta raggiungendo Shigaraki e gli altri all'inizio di My Hero Academia 349. La sua posizione è un'isoletta in mezzo al mare, quindi deve usare il Float in combinazione con altri quirk per cercare di fare il più presto possibile. Sembra però che la velocità non sia abbastanza e che abbia provato a usare il quirk del secondo possessore del One for All. Tuttavia, come spiega il vecchio eroe, questa abilità si è evoluta in modo completamente imprevisto e non può essere controllata, se non come ultima risorsa.

Nel frattempo, sull'isola, Uraraka e Tsuyu sono contente che Deku sia andato via, così il ragazzo non dovrà preoccuparsi delle parole di Himiko Toga. Dal canto suo, la villain decide di far sparire tutti gli eroi a causa dell'ennesimo rifiuto. È decisa a creare il mondo che vuole, trovando sostegno nel sangue di Jin Bubaigawara che conserva nella cintura. Uraraka però è decisa a fermare la sua avanzata una volta per tutte: inizia così la battaglia tra Toga VS Uraraka & Tsuyu.

A Kamino, al Ground Zero, le fiamme hanno avvolto la zona mentre un nomu enorme sta sparando aghi verso gli eroi. Le fiamme impediscono a Iida di avvicinarsi troppo per non surriscaldare il suo motore, mentre Shoto e le tre spalle di Endeavor stanno resistendo alla violenza fiammata di Dabi. I due fratelli iniziano a discutere di Endeavor ma anche del mondo, di come ciò che stia succedendo plasmerà irrimediabilmente la società. Ognuno farà ciò che è in proprio potere per cambiare tutto.

Todoroki però chiede anche come sia nato Dabi, e il volto di quest'ultimo preannuncia un racconto sulla fine di Toya e la nascita del villain. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.