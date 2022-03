My Hero Academia 349 è su MANGA Plus, lo scontro tra i fratelli Dabi e Shoto ha inizio

La guerra tra eroi e villain non si è davvero conclusa con il primo scontro. La Prima Guerra è stata soltanto l'inizio della fine. Il piano degli eroi di My Hero Academia ha previsto la divisione delle forze nemiche, per questo Dabi e Todoroki si affrontano in uno scontro di fiamme in My Hero Academia 349, finalmente disponibile su MANGA Plus.

Il capitolo inizia con Deku che vola sopra l'oceano con una combinazione di Float e Fa Jin. Si sta muovendo in avanti usando l'Air Force, agitando l'aria per spingersi, ma non è veloce come vorrebbe. È in questo momento che lo spirito del secondo utilizzatore appare e dice a Deku di non perdere la calma.

Deku dice che non erano questi i piani, il che fa chiedere al secondo utilizzatore se ha intenzione di usare il suo quirk. Deku dice di sì, ma il secondo utilizzatore gli ricorda che aveva già detto a Midoriya di considerare questa come l'ultima opzione possibile. Ora che il suo quirk è stato rafforzato dal One For All, è diventato molto più difficile da controllare rispetto a prima. Può darsi che nemmeno Deku riesca a domarlo e che finisca per diventare un ostacolo.

Torniamo a Ochako e Tsuyu. Toga dice che ne ha avuto abbastanza di loro. Diventerà chi vuole e vivrà secondo le sue necessità. Mentre dice questo, mette la mano nei suoi compartimenti di sangue e pensa: "non è vero, Jin?" Toga riafferma i suoi ideali. Dice che lei è Himiko Toga e che non ha bisogno di altri eroi, quindi è il momento di farla finita.Vedremo la Parata Mortale di Toga in My Hero Academia?

Uravity si mette in posa da combattimento e dice che anche lei gestirà questa situazione nel modo che lei, Ochako Uraraka, ritiene giusto. La scena si sposta poi su Kamino, dove enormi fiamme consumano la città. Un gigantesco Nomu sta creando enormi aghi dal suo corpo e li espelle, dando filo da torcere agli eroi.

Dabi è appeso alla statua di All Might mentre sorride, dicendo che prova nostalgia perché questo mare di fuoco gli ricorda il caos di Hosu. Dabi si spinge con esplosioni di fuoco averso Shoto, Kidou, Onima e Burnin'. Burnin' dice che loro non sanno nulla della situazione familiare, ma si fidano ancora di Endeavor e, per questo motivo, ora sono lì per aiutare Shoto. Il ragazzo li ringrazia e poi si rivolge al fratello maggiore, dicendo che è lì di sua spontanea volontà e non solo perché il piano glielo ha ordinato. Dabi dice che questo lo rende solo una pedina di loro padre e il fratello minore risponde che non c'è modo di continuare a essere un eroe se ignora la situazione di suo fratello.

Touya allora conclude che tutta questa guerra si riduce a questioni personali e ideologie, è l'esplosione di tutto ciò che è stato costruito finora. Vuole cambiare il paradigma attuale e distruggere tutto, perché lui e il resto della Lega sono la prova vivente del logorio della società. In questa pagina vediamo Toga, Shigaraki e Spinner, che è più muscoloso e sbava mentre impugna la sua spada composta da più lame. Shouto chiede perché non è tornato a casa se è sopravvissuto all'incendio sul Picco Sekoto e Touya decide che è finalmente giunto il momento di raccontare tutto quello che gli è successo, la vera origine di Dabi.

Cosa ne pensate di questo capitolo di My Hero Academia? Siete entusiasti di scoprire le vere origini del villain Dabi? O non vedete l'ora di vedere in azione il quirk del secondo utilizzatore di One For All? Potete leggere il precedente capitolo di My Hero Academia su MANGA Plus.