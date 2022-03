My Hero Academia 349: il reale obiettivo di Dabi è l'autodistruzione?

Dabi si è rivelato sin dalla sua prima apparizione uno dei personaggi più misteriosi e interessanti di My Hero Academia. Questa popolarità tra i fan è ulteriormente cresciuta dopo le rivelazione durante la saga del Fronte di Liberazione del Paranormale, a tal punto da far preoccupare la community dopo la tavola finale del capitolo 349.

Mentre Horikoshi ha infatti aggiornato i lettori con un importante passo avanti della strategia adottata dagli Heroes in vista della battaglia conclusiva e per respingere in qualche modo Tomura Shigaraki, il capitolo 349 si è concluso con una frase a dir poco folle pronunciata dallo stesso Dabi. Toya, come riportato nel post in calce, ormai non è più interessato alla sua vita, ed è disposto a continuare a bruciare e ad autodistruggersi per demolire la famiglia Todoroki, in particolare suo padre Enji, il Pro Hero conosciuto come Endeavor.

Il fan @Valdezology sottolinea come ormai l’odio nei confronti del padre abbia accecato totalmente Dabi, intenzionato a distruggere, oltre che sé stesso, l’idea degli eroi e ciò che essi rappresentano andando a colpire uno dei più grandi Hero attualmente in circolazione. Inoltre la frase del Villain mostra ancora una volta la gelosia provata per suo fratello Shoto, definito da lui come il capolavoro di Enji. Una rabbia cieca che rende l’evoluzione di Dabi incredibile e allo stesso tempo preoccupante. Fateci sapere voi cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.