My Hero Academia 349: una risposta alla domanda più scottante su Dabi sta arrivando

La seconda guerra di My Hero Academia tra eroi e villain è ormai iniziata, e ci sono diversi personaggi importanti di cui i fan si stanno preoccupando. Sorprendentemente, uno di questi personaggi è in realtà il più misterioso dei cattivi, Dabi.

Almeno fino al culmine della guerra del Fronte di Liberazione Paranormale di My Hero Academia dove Dabi ha scelto di rivelare i suoi legami con la famiglia Todoroki e ha spiegato quale sia stato il suo vero obiettivo per tutto il tempo. Ma allo stesso tempo, questo ha solo scatenato altre domande su di lui.

Anche se la serie ha rivelato uno sguardo al passato di Dabi come Toya Todoroki nei giorni prima che venisse apparentemente carbonizzato in un incendio, l'ultimo capitolo della serie ci dice che daremo un'occhiata a cosa è successo dopo. Nello specifico, i momenti finali del nuovo capitolo ci indicano che Dabi rivelerà cosa è successo esattamente quando è stato consumato dal fuoco, come è riuscito a sopravvivere quel giorno fino a diventare il criminale che è ora.

My Hero Academia 349 preoccupa i fan di Dabi per il suo aspetto. In questo capitolo vediamo che è stato inviato alla posizione Ground Zero a Kamino Ward per combattere, e fa notare come questo gli ricordi la lotta di Endeavor a Hosu con l'High-End Nomu. È quando ha deciso di fare finalmente la sua mossa contro Endeavor, ma Dabi si sente piuttosto ferito per il fatto che sia Shoto e non il padre a combattere contro di lui in questa battaglia finale.

Il villain ha un enorme odio verso la società degli eroi che ha fallito con persone come lui, ma Shoto gli chiede perché non ha mai provato a tornare a casa. La sopravvivenza di Dabi a un incendio mortale e il suo rifiuto di tornare dalla famiglia Todoroki è l'ultima lacuna della sua storia, e Dabi decide allora di raccontare al fratello minore come è diventato la persona che è oggi. Mentre il suo corpo lo brucia letteralmente dall'interno, sembra che Dabi non abbia intenzione di trattenere più nulla. Sta cercando di distruggere la famiglia Todoroki completamente.

Cosa ne pensate dell'ultimo capitolo di My Hero Academia? Siete curiosi di vedere come Dabi è diventato il villain che è oggi? Cosa pensate che alla fine abbia aiutato il criminale a decidere di ribellarsi a suo padre? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nella sezione commenti qui sotto e se vi foste persi l'ultimo capitolo, travate My Hero Academia 349 su MANGA Plus.