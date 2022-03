My Hero Academia 349, i sidekick di Endeavor prendono posizione sulla questione Todoroki

My Hero Academia sta ora mettendo ancora più attenzione verso i panni sporchi della famiglia Todoroki, e il capitolo 349 della serie ha dato un'idea di come gli assistenti di Endeavor si sentano riguardo alla situazione.

Il ruolo di Endeavor come eroe Number Two (e poi Number One) è stato una delle linee principali di tutta la serie manga originale di Kohei Horikoshi, in quanto è stato vetrina del lato più oscuro di questa società di eroi professionisti, e mentre la serie continuava, i fan hanno avuto modo di vedere quanto l'eroe fosse tormentato dalla sua famiglia a causa dei traumi che le ha causato.

L'ultimo capitolo della serie continua la guerra finale tra gli eroi e i cattivi, e viene rivelato che Dabi e Shoto Todoroki sono stati portati a Kamino Ward per la loro battaglia finale. Dabi è arrabbiato per il fatto che Endeavor invece è stato mandato sul campo di battaglia di All For One per la guerra, ma viene rivelato che i tre sidekick di Endeavor stanno lavorando al fianco di Shoto per questa battaglia. È qui che tutti e tre affrontano tutto ciò che è successo finora a Endeavor.

My Hero Academia 349 porta Dabi e Shoto uno contro l'altro, che il primo che scatena subito le sue fiamme al massimo della potenza. Gli aiutanti di Endeavor, Kido e Onima, non sono abbastanza forti per affrontare completamente le fiamme del cattivo, ma si rifiutano comunque di retrocedere. Kido rivela che è determinato a fare la stessa cosa che ha sempre fatto, seguendo gli ordini del "capo" come ha sempre fatto perché ha scelto lui di farlo. È un sentimento condiviso anche dagli altri aiutanti, che sono determinati a fare il loro lavoro di supporto indipendentemente dall'uomo che Endeavor è in realtà.

Come spiega Burnin, se il dramma familiare di Endeavor è un "barattolo di vermi", l'eroe fa comuqnue il lavoro che si è sempre prefissato. Quindi, mentre tutti e tre sono pienamente consapevoli di tutto ciò che Dabi ha detto sull'eroe riguardo al passato oscuro della famiglia Todoroki, faranno anche loro il lavoro di eroi come hanno sempre fatto. È ciò che è più importante ora.

Cosa ne pensate? Vi sta piacendo tutto il dramma della famiglia Todoroki finora? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri a riguardo nei commenti qui sotto e se ve lo foste fatto sfuggire, My Hero Academia 349 è disponibile su MANGA Plus.