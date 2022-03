My Hero Academia 349 spoiler e immagini: una battaglia di fiamme e ghiaccio

La guerra tra eroi e villain non si è davvero conclusa a Jaku. Quella nei dintorni dell'ospedale fu soltanto l'inizio di una faida che però sta per finire con l'attuale battaglia. Il piano degli eroi di My Hero Academia ha previsto la divisione delle forze nemiche, per questo Dabi e Todoroki sono uno contro l'altro in questa situazione.

Dopo aver visto la situazione di Toga e Shigaraki, Horikoshi cambia scenario. Gli spoiler di My Hero Academia 349 con immagini si aprono con una pagina a colori dove Mirko e Bakugo sono fianco a fianco, mentre in alto a sinistra c'è il titolo Battle Flame, battaglia di fiamme. E già da qui è palese chi saranno i protagonisti del capitolo.

Nelle prime pagine, Deku si allontana e inizia a muoversi ad alta velocità verso il suo obiettivo sfruttando il Float e il Fa Jin più l'Air Force, ma non riesce a muoversi velocemente quanto vorrebbe. In aggiunta, sull'oceano non ci sono punti dove può usare il Black Whip, ma in quel momento il secondo possessore del One for All gli dice ci non perdere la calma. Si parla anche del quirk mancante, ma va usato soltanto come ultima risorsa, dato che non è detto possa controllarlo. Ochako e Tsuyu sono felici che Deku se ne sia andato, mentre Toga ne ha abbastanza e dice che diventerà chi vuole, prendendo il sangue di Twice. Uravity si prepara a combattere.

A Kamino, delle grosse fiamme consumano la città. Un nomu gigante sta creando tanti aghi dal suo corpo e sta mettendo alle strette alcuni eroi. Dabi sta sorridendo mentre si appende alla statua di All Might, ricordandosi del caos a Hosu. Si intravede anche Iida mentre Dabi si getta dove si trovano Shoto, Kido, Onima e Burnin usando le fiamme. Le tre spalle di Endeavor non arretrano nonostante la situazione.

Nelle ultime pagine, si vedono Toga, Shigaraki e Spinner che portano avanti i loro ideali, perché questa è diventata una guerra di ideali. Touya decide di rivelare al fratello le origini di Dabi, mentre fa una faccia terrorizzante e ancora più martoriata dalle fiamme. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.