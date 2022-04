My Hero Academia 350: una nuova brutale forma tra autodistruzione e odio

Rispetto agli appuntamenti precedenti col manga di My Hero Academia, segnati da decisivi passi in avanti verso la battaglia che attende gli Heroes e i Villains, nel capitolo 350 l’autore Kohei Horikoshi ha deciso di dedicare più spazio al personaggio di Dabi, rivelando il suo vero passato, e la sua nuova trasformazione alimentata dall’odio.

L’astio nei confronti di suo padre Enji Todoroki, conosciuto anche col nome da Hero Endeavor, ha portato il giovane Toya su un cammino di sofferenza e delusione, per poi essere salvato da All For One e accolto tra le fila dei Villain. Sognando la distruzione della sua stessa famiglia, Toya ha lasciato che il potere delle sue fiamme lo tramutasse in Dabi, uno degli antagonisti più complessi e interessanti dell’opera, e che sembra aver ormai raggiunto un’instabilità fisica e mentale senza possibilità di salvezza.

In alcune tavole del capitolo 350, che trovate anche nel post in calce, è evidente quanto Dabi abbia continuato a farsi del male dando ascolto alla fragilità di Toya, solo per il desiderio di far crollare i Todoroki e soprattutto Endeavor. Voi cosa ne pensate di questa ultima forma assunta da Dabi? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo ai progetti futuri di Kohei Horikoshi dopo la conclusione di My Hero Academia.