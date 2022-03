My Hero Academia 350 data di uscita e teorie: uno stop prima di un passato rivisitato

Siamo quasi arrivati a 350 capitoli di My Hero Academia. Kohei Horikoshi ha svolto un lavoro importante nel corso degli ultimi 7 anni, quasi 8 considerato che tra qualche mese il manga spegnerà nuovamente le candeline. E anche dopo tutti questi capitoli, ci sono rivelazioni e situazioni che vanno approfondite.

La guerra contro i villain è iniziata e dapprima c'è stato uno scorcio di All for One, dopodiché è stato il turno di Shigaraki. A lui è seguito il problema di Himiko Toga e, infine, nel capitolo 349 di My Hero Academia anche Dabi si è mostrato in azione. Le fiamme di Shoto e Dabi si affronteranno presto, ma per ora ci sono altri piani. Infatti, il fratello minore ha chiesto al maggiore quale sia la sua storia, volendo sapere precisamente quando è morto Touya Todoroki e quando è nato invece Dabi il villain piromane.

My Hero Academia 350 si concentrerà quindi sul passato di Dabi. Conosciamo già bene ampi scorci della vita del villain prima che diventasse un criminale, quando era ancora il primogenito del casato Todoroki. Ci sono comunque dei punti oscuri dopo l'incidente nella foresta che portò alla scomparsa di Touya, che fu dichiarato morto.

My Hero Academia 350 verrà pubblicato domenica 10 aprile 2022 alle 17:00, saltando quindi una settimana per una pausa dell'autore.