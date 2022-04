My Hero Academia 350, quale destino per Dabi? È tutto scritto nelle fiamme dell'odio

Fuoco e fiamme nel passato di Dabi. La vera identità del villain di My Hero Academia era nota da molto tempo, quando egli stesso la rivelò al mondo intero con una trasmissione impostata da Skeptic e lasciando tutti increduli. C'erano però ancora dei punti oscuri, spiegati di recente con gli ultimi capitoli del manga.

Adesso che Shoto conosce bene il fratello Touya, può provare a fermarlo. Eppure, la situazione non sembra essere promettente: Dabi potrebbe morire prima della fine di My Hero Academia. Il motivo è semplice: il corpo di Touya Todoroki è molto debole e più usa le sue fiamme più riceve danni. Dabi è cosciente di questo limite ma non si controlla, portandosi verso l'autodistruzione. Infatti sta usando le sue fiamme blu nel modo più potente possibile e già alcuni tratti sono stati sfigurati negli ultimi disegni di Kohei Horikoshi.

Il villain continua ad ardere e ardere, sottoponendo il proprio corpo a uno stress che non può reggere. Per questo, con Shoto che sicuramente resisterà abbastanza, Dabi non avrà più le forze di combattere e forse neanche di vivere alla fine di questo combattimento. Quale pensate sarà il futuro di Dabi? Arriverà all'autodistruzione o capirà i suoi errori e si fermerà prima?