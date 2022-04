My Hero Academia 350: il passato nascosto tra le fiamme dell'odio

La League of Villain è un'organizzazione che inizialmente era abitata da criminali di basso rango che si erano riuniti intorno a Shigaraki. Solo dopo la saga dedicata a Stain l'organizzazione è diventata pericolosa, attirando le menti più criminali del mondo di My Hero Academia e che fecero il loro debutto durante la saga dell'allenamento estivo.

Grazie agli spoiler di My Hero Academia 350 il capitolo è diventato trend a causa del vero passato di Dabi, uno di coloro che fecero il loro esordio fiammeggiante in quella foresta tenebrosa. Adesso è stato rivelato un grande pezzo di passato di Touya Todoroki che rivela come abbia fatto il figlio di Endeavor a sopravvivere all'incidente.

Dopo tre anni, Dabi si è risvegliato in una struttura gestita dal dottor Garaki. A portarlo lì fu All for One in giacca e cravatta, che lo salvò appena in tempo dalla carbonizzazione. Soltanto che il corpo del ragazzo fu salvato con varie operazioni che lo resero molto più fragile. Lo scopo di quella struttura medica era di allevare altri rimpiazzi per Shigaraki da usare, ma la mente di Touya era impossibile da cambiare: il ragazzo era troppo infervorato e preso da Endeavor, così sparì e tornò a casa.

Soltanto che scoprì di essere stato sostituito da Shoto e già dimenticato dalla famiglia, così ha alimentato le fiamme dell'odio ed è sopravvissuto con il solo scopo di bruciarsi fino alla fine per uccidere Endeavor. Nella scena finale di My Hero Academia 350 Dabi si dà fuoco e inizia lo scontro con il fratello minore.