My Hero Academia 350 spoiler e immagini: il vero passato di Dabi

Con gli ultimi eventi, Dabi è deciso a non fermarsi, bruciando tutto ciò che Endeavor ha di caro. In My Hero Academia è il momento della verità: verrà fermato? Intanto la storia prende un'altra via temporaneamente con gli spoiler di My Hero Academia 350 con immagini.

Il capitolo di My Hero Academia 350 inizia con il dottor Garaki in cella che sta parlando con sé stesso, mentre una guardia gorilla entra nella stanza. Il dottore sta parlando di quanto tempo hanno passato a coltivare i semi, abbeverati dall'odio verso la società e che potessero diventare contenitori di All for One. La pagina successiva mostra Dabi e Shoto e poi si passa al flashback con il vero passato di Touya Todoroki.

Touya sta bruciando sul monte Sekoto, dicendo che non vuole morire e che vuole mostrare a Endeavor ciò che sa fare. Quando sembra quasi carbonizzato, un uomo in completo e con cappello, All for One, emerge dalle fiamme. Nella pagina successiva, Touya si risveglia in un letto in una struttura sconosciuta, dove ci sono anche altri bambini che lo avvisano che è stato in coma per 3 anni. Quando prova a dire qualcosa, si accorge che la sua voce è completamente diversa. I bambini chiamano il dottore e si mostra un tizio con una faccia a forma di girasole. Touya chiede di lasciarlo uscire ma il dottore rifiuta, dicendo che ora vivrà lì con la sua nuova famiglia. Touya non riesce ad accettarlo, pensando che la sua famiglia è preoccupata per lui.

Tuttavia una voce da un monitor lo avvisa che non è possibile, dato che recuperare il suo corpo è stato fin troppo difficile. Sono state utilizzate parti di altre persone come base, quindi non potrà più usare tutto il pieno potere delle sue fiamme. Avrebbero voluto reclutarlo al culmine del suo potenziale, ma purtroppo è risultato un fallimento. Sentendo quelle parole, Touya si dispera e ricorda le parole del padre. La stessa voce però lo avvisa che potrebbe recuperare il suo corpo se rimane con loro e diventa parte della famiglia.

Garaki, nel presente, dice che è troppo tardi per convincerlo, neanche All for One può sciogliere i nodi creati da Endeavor nella mente di quel ragazzo. Touya viveva in una struttura dove Garaki e gli altri stavano allevando altri contenitori, ma la struttura viene bruciata tutta. Il poliziotto è confuso da questo piano di All for One, ma il dottore dice che dovrebbero stare attenti dato che il corpo di Touya era previsto avrebbe resistito per un mese appena, e invece non si sa come, è riuscito a sopravvivere.

Garaki dice che era sorpreso quando Giran portò Dabi alla League of Villain. Dabi non rivela come è sopravvissuto. Invece dice di essere tornato a casa e di aver visto il suo altarino funerario e di aver visto l'allenamento infernale di Shoto. Capisce di essere un prodotto difettoso e decide di raggiungere l'apice e ha continuato ad allenarsi e a bruciarsi, senza sentire più alcun dolore. Garaki rivela che il corpo di Dabi non è adatto a All for One, dato che le sue fiamme porteranno solo morte.

Nel presente, My Hero Academia 350 si conclude con Dabi che inizia a divampare, sciogliendosi, sulla statua di All Might. Dabi distruggerà tutto ciò che Endeavor ha di importante, ma Shoto dice che non consentirà al suo stupido fratello di fare ciò che vuole. My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.