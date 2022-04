My Hero Academia 351 arriva su Manga Plus: due fiamme nate dalla stessa scintilla

L'incontrollabile sete di vendetta di Dabi ha condotto il Villain verso un cammino di odio e distruzione, raggiungendo il culmine negli ultimi capitoli di My Hero Academia dove ha concretizzato il desiderio di demolire la famiglia Todoroki attaccando Shoto e dando inizio ad uno scontro che i fan attendevano da molto tempo.

Il ricordo del Flashfire Fist, la straordinaria e devastante tecnica usata da Endeavor apre il breve capitolo 351 di My Hero Academia, disponibile su Manga Plus. Il percorso del Pro Hero per ottenere il massimo da quella tecnica, ha portato alla trasformazione del primogenito Toya nel Villain conosciuto come Dabi, ora pronto ad affrontare direttamente suo fratello minore Shoto.

Mosso da invidia, odio e rabbia Dabi scatena l’Hell Spider, distruggendo tutto ciò che si trova nelle vicinanze e ferendo gravemente gli avversari che cercano disperatamente di contenere i danni. L’attacco si rivela un diversivo per sorprendere alle spalle Shoto, che viene brutalmente colpito dal fratello, che lo definisce un inetto, una semplice marionetta che non deve lottare per avere una vita normale.

Shoto riesce tuttavia ad annichilire il calore derivante dal Jet Burn di Dabi, e ripensando ad una conversazione con il padre riguardo la possibilità di fermare lui e gli altri Villain, scatena la Flashfire Fist: Phosphor, una tecnica ideata appositamente per contrastare Toya.