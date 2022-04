My Hero Academia 351 data di uscita e previsioni: l'inferno in terra

La guerra tra eroi e villain è scoppiata e ha portato all'azione entrambe le fazioni su campi di battaglia completamente diversi. La strategia degli heroes ha infatti funzionato e quindi ognuno si può concentrare sull'avversario migliore. Resta comunque una battaglia difficile per gli eroi di My Hero Academia.

Mentre Deku si sta allontanando dall'isola dove Uraraka e Toga hanno iniziato a lottare, Shoto Todoroki ha un faccia a faccia con suo fratello e viene a conoscenza della sua storia dopo l'incidente che lo aveva quasi ucciso. Ora le fiamme dell'odio di Dabi ardono più forti che mai e ci si appresta a entrare in un'altra battaglia tra i due. Tutto qui? No, perché c'è ancora un altro scenario da svelare.

My Hero Academia 351 non è detto che si concentri ancora su Dabi e Todoroki. Ora che l'inizio dello scontro tra i due è appurato, Horikoshi potrebbe scegliere di dedicare più tempo a All for One o a Spinner, al centro di un misterioso piano che non è stato ancora rivelato. Un attacco a sorpresa del villain dalle sembianze di una lucertola potrebbe sconvolgere i piani e tagliare fuori alcuni eroi, magari anche All Might, portando a termine la profezia sulla sua morte.

My Hero Academia 351 arriverà su MangaPlus domenica 24 aprile 2022 a causa di una pausa dell'autore Horikoshi.