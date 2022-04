My Hero Academia 351: le fiamme della distruzione contro le fiamme dell'unione

Ci sono combattimenti che erano stati previsti sin dalle prime fasi di My Hero Academia. Certi personaggi avevano un destino collegato fin da subito, con Kohei Horikoshi che ha poi incentivato i lettori nell'immaginare certe battaglie. Ora, con la guerra finale di My Hero Academia ormai iniziata, è il momento di vedere una di queste battaglie.

Il passato autodistruttivo di Dabi è stato rivelato e ora non resta altro che affrontarlo. Il capitolo 351 di My Hero Academia inizia però con un rimando al Flashfire Fist, la tecnica più famosa di Endeavor che non ha solo plasmato il mondo degli eroi ma ha anche incendiato l'animo di due dei suoi figli, il primogenito e l'ultimogenito, Touya e Shoto. Dabi alimenta le proprie fiamme a temperature incredibili, usando l'Hell Spider per distruggere la formazione nemica.

La tattica funziona e, aggirando tutti, colpisce Todoroki alle spalle, iniziando a chiamarlo "debole". Colpo dopo colpo, le fiamme blu dell'odio riescono ad arrivare al loro nemico, scaraventandolo contro un grattacielo dopo un Flashfire Fist ceruleo. Ma Todoroki è riuscito a neutralizzare il calore generato dalle fiamme del fratello e, dopo aver caricato le proprie, lancia il Flashfire Fist Phosphorus contro il fratello, colpendolo in pieno e chiudendo un emozionante capitolo 351 di My Hero Academia.