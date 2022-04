My Hero Academia 351: Shoto affronta la sua più grande debolezza

In vista della grande battaglia conclusiva tra Heroes e Villains, Kohei Horikoshi ha deciso di dedicare i capitoli più recenti di My Hero Academia ad uno degli scontri più attesi dai lettori, ponendo di fronte a Shoto un Dabi totalmente fuori controllo, e ormai unicamente intenzionato a distruggere completamente la famiglia Todoroki.

Dopo una parentesi del capitolo 350 dedicata al vero passato di Toya Todoroki, la narrazione ha lasciato spazio all’odio del Villain, scaturito in una nuova e incontrollabile trasformazione. Ormai l’odio nutrito nei confronti del padre Enji, ovvero il Pro Hero Endeavor, ha reso Dabi un avversario imprevedibile, pronto a seminare distruzione ovunque, e a non esitare di fronte al capolavoro di Enji stesso: suo fratello minore Shoto.

Se da una parte questo continua ad alimentare i sentimenti che Dabi prova nei confronti della famiglia, Shoto durante lo scontro è costretto a ripensare alle orribili azioni commesse dal padre anni prima, dell’astio che lui stesso ha provato, e della continua esitazione provata a causa delle insicurezze nate da quel complesso rapporto con i familiari. Nonostante tutte queste preoccupazioni, e combattendo contro sé stesso, Shoto riesce a colpire il fratello con un attacco devastante, appositamente creato per estinguere le sue fiamme: Flashfire Fist Phosphor.

Per finire vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 352 di My Hero Academia, in arrivo domenica 8 maggio 2022 su Manga Plus.