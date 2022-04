My Hero Academia 351 spoiler e immagini: fiamme contro fiamme in una battaglia fraterna

Quello sprigionato dall'odio è un calore intenso che Dabi sembra aver controllato per vendicarsi. In My Hero Academia però è chiaro già da tempo chi sarà a occuparsi di questo villain: suo fratello Shoto Todoroki. E proprio su loro due si sono concentrati gli ultimi capitoli del manga.

Gli spoiler di My Hero Academia 351 narrano una battaglia di fiamme. Si parla del Flashfire Fist che, viene spiegato, è una tecnica speciale che concentra tutto il calore del proprio corpo e poi lo sprigiona tramite un singolo colpo. È la tecnica finale di Endeavor.

Continua la battaglia tra Dabi e Todoroki. Dabi dice che tutte le riflessioni sul passato lo hanno reso arrabbiato e pronto a colpire, mentre Shoto risponde che le sue fiamme sono così forti che sta distorcendo l'ambiente circostante con il calore. Dopodiché Dabi rivela di aver iniziato con fiamme deboli, ma è sempre alla ricerca di fiamme più forti per poter superare Endeavor. Tuttavia la sua forza attuale è un prodotto di un corpo che ha perso i suoi limiti e che ha imparato tutto osservando Endeavor da lontano. Dabi usa la mossa Hell's Spider sugli eroi nelle vicinanze.

Gli eroi cercando di guadagnare tempo per Todoroki, ma Dabi gli va alle spalle e lo inizia a prendere a pugni, avvisando il fratello di essere più forte di lui. Shoto replica che ha ragione, ma che ora Dabi deve guardare solo a lui e non a Endeavor. Todoroki inizia a ripensare ai suoi amici e a come sia migliorato nel tempo, riflettendo su una tecnica unica che ha creato col solo scopo di fermare suo fratello. In un'altra scena, si vede Endeavor che avvisa il figlio che lui si occuperà di All for One, con Shoto che risponde che va bene dato che tutti hanno un ruolo e lui si concentrerà sul fermare Dabi.

Alla fine di My Hero Academia 351, Todoroki usa il suo Flashfire Fist, dicendo che è vero che Endeavor ha usato la sua forza per demolire la sua famiglia, ma la scelta di uccidere altre persone è stata solo di Dabi. Nell'ultima pagina, Todoroki colpisce Dabi al volto.