My Hero Academia 352: come funziona la nuova tecnica di Shoto?

La storia di Dabi ha tenuto accesa la fiamma dell’interesse nei lettori di My Hero Academia per diversi mesi, e dopo la rivelazione della sua vera identità, il Villain ha intrapreso un percorso di autodistruzione irreversibile. Il suo odio ha finito per portarlo contro Shoto, scatenando una delle battaglie più spettacolari dell’intera serie.

Il più giovane dei Todoroki si è assunto la responsabilità di fermare il fratello maggiore Toya sfruttando al massimo la duplice natura del suo Quirk. Ma come è riuscito Shoto ad aumentare l’efficacia del Flashfire Fist rendendolo l’unica tecnica in grado di fermare la furia di Dabi? Attraverso il rapido flashback nelle tavole iniziale, l’autore Horikoshi cerca di spiegare in breve cosa Shoto sia riuscito ad ottenere.

Non si tratta di un semplice potenziamento della mossa peculiare di Endeavor, ma di un’abilità raggiungibile esclusivamente da Shoto. Ancora una volta il destino dei due fratelli sembra essere profondamente legato. Shoto è stato infatti capace di creare una nuova armonia tra il fuoco e il ghiaccio, usando entrambi i lati del suo cuore per dare vita ad un fuoco freddo, e alla spettacolare Great Glacial Aegir che sembra aver annichilito definitivamente l’ardente rabbia di Dabi.

