My Hero Academia 352 data di uscita e previsioni: il nuovo attacco di Todoroki

Anni addietro, sembrava che il funerale di Toya Todoroki avesse chiuso un cerchio doloroso per quella famiglia. Il figlio maggiore di Endeavor però ha continuato a vivere sotto traccia fino alla grande rivelazione durante la prima guerra di My Hero Academia. Il suo odio è tornato a bruciare nell'ultima fase del manga.

Con la suddivisione scelta, è stato Shoto Todoroki a incaricarsi di sconfiggere Dabi. I due fratelli sono al Ground Zero di Kamino, dove la statua di All Might ormai è distrutta a causa della fusione generata dal calore di Dabi. Il villain di My Hero Academia ha subito messo in difficoltà il fratello minore che non si è di certo fermato a incassare i colpi, ribaltando la situazione con l'ultima azione del capitolo 351.

My Hero Academia 352 mostrerà gli effetti di questo nuovo attacco di Todoroki, che sicuramente non basterà per mettere al tappeto Dabi. Per ora sono tre i capitoli in cui Horikoshi si è concentrato sui due fratelli e potrebbe anche non essercene un quarto, almeno per metà. Ci sono tanti scenari che l'autore deve presentare prima di poter iniziare a tirare le fila e chiudere quindi, volta per volta, i vari scontri che si stanno tenendo.

My Hero Academia 352 arriverà l'8 maggio 2022 su MangaPlus in varie lingue.