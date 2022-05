My Hero Academia 352: la guerra dei fratelli Todoroki

Non si possono fare sconti a nessuno, neanche ai parenti, quando c'è in gioco la vita e la morte di una società, quella giapponese, che sta per finire nelle mani dei villain. Gli eroi di My Hero Academia devono dare il tutto per tutto in questa guerra dove ogni singolo personaggio ha il proprio ruolo nello scacchiere, anche Shoto Todoroki.

Facendo le veci del padre, deve affrontare il potente Dabi, in realtà suo fratello maggiore Touya che ormai è completamente consumato dall'odio verso la famiglia e soprattutto verso Endeavor. Shoto non deve cedere alla debolezza e in My Hero Academia 352 fa vedere di cosa è capace. I due fratelli si stanno scontrando già da un po' di tempo a Ground Zero, dove Dabi ha sciolto ogni cosa ma Shoto è riuscito a rispondere.

Anche in questo capitolo si consuma uno scontro che parte però con un flashback, un ricordo di Todoroki che svela a Midoriya l'essenza del suo nuovo potere, improntato sul ghiaccio. L'ultimo fratello dei Todoroki è così in grado di difendersi dagli attacchi di Dabi e rispondere con dei potenti colpi congelanti. Proprio con uno di questi si chiude il capitolo di My Hero Academia, dove Shoto crea una gigantesca esplosione di ghiaccio colpendo in pieno il fratello e ponendo, forse, fine allo scontro.