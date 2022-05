My Hero Academia 352 è su Manga Plus: annichilimento glaciale

Prima di arrivare all’epica battaglia che metterà con molta probabilità la parola fine alla narrazione principale di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha desiderato chiudere un’altra situazione, un'intricata guerra tra fratelli giunta ad un punto di non ritorno. Scopriamo quindi cosa è accaduto nel capitolo 352, ora disponibile su Manga Plus.

Il capitolo, intitolato “Mosse Ultimate”, si apre con un rapido flashback in cui vengono mostrati gli Heroes della Classe 1-A mentre discutono sul da farsi. Mentre parla con i compagni, Shoto mostra una nuova tecnica, appositamente pensata per fermare Dabi. Come spiega Todoroki stesso, è riuscito ad elevare il livello del Flashfire Fist sfruttando la duplice natura del suo Quirk per creare stabilità nel suo corpo e generare una specie di fuoco freddo.

La scena torna poi nel presente, dove Shoto travolge suo fratello maggiore Toya con l’Icebound Crash Coldflame’s Pale Blade. Nonostante l’impressionante potenza dell’attacco, Dabi continua a scatenare il proprio odio e Shoto, riflettendo sulla sua crescita e sul percorso vissuto al fianco dei suoi preziosi compagni, decide di porre fine allo scontro concentrando tutte le sua capacità nel Great Glacial Aegir, col quale riesce a fermare la furia di Dabi, e a congelare parte della città come mostrato nella spettacolare tavola finale.