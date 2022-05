My Hero Academia 352 spoiler e immagini: l'ultima pagina è da urlo

Mentre in Giappone i collezionatori di tankobon si stanno godendo l'uscita di My Hero Academia 34 con Star and Stripe, prosegue la serializzazione per capitoli di Horikoshi su Weekly Shonen Jump. L'autore però si era preso una settimana di pausa che, insieme a quella della Golden Week, aveva generato una lunga attesa per il nuovo appuntamento.

Domenica è il giorno prescelto per l'uscita del capitolo su MangaPlus, ma come di consueto sono arrivati i primi spoiler di My Hero Academia 352. Il capitolo comincia con un flashback, ambientato la notte prima dell'inizio della guerra. Deku parla con Shoto, chiedendogli se davvero affronterà Dabi. In tutta risposta riceve un sì, dato che Dabi è la creatura dei peccati della famiglia Todoroki e quindi è suo compito occuparsene. Contemporaneamente, mostra anche la mossa che ha sviluppato dopo tanti allenamenti che consente al sangue caldo e a quello freddo di circolare in tutto il proprio corpo, sfruttando adeguatamente le due metà del suo quirk.

Nel presente, Todoroki attacca il fratello con un attacco congelante, sbalzandolo via, ma Dabi risponde con una colonna di fuoco. Il villain si rende conto che Shoto può resistere agli effetti collaterali del Flashfire Fist e che può creare un ghiaccio abbastanza freddo da bloccare tutti gli attacchi di fuoco. Inizia lo scontro finale tra i due a cui si può assistere con le pagine di My Hero Academia 352 disponibili nella galleria in basso.

Shoto si lancia all'attacco di Dabi: i due si scontrano con Todoroki che ha usato un nuovo attacco di ghiaccio che congela tutto. Dopo un lampo di luce, i due sono vicinissimi e sono fermi nella scena finale del capitolo.