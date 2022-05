My Hero Academia 352: quella tavola da brividi a colori grazie al team di Hexamandle

I ragazzi di hexamandle sono un team di artisti che collaborano per realizzare delle versioni amatoriali a colori di alcuni dei capitoli dei manga più popolari sul mercato, in particolar modo dei titoli appartenenti a Weekly Shonen Jump. Recentemente hanno dedicato una loro creazione a My Hero Academia

Il capitolo 352 ha apparentemente conclusa una delle sottotrame del manga, la questione tra Dabi e Todoroki. Attraverso un attacco potentissimo, il Great Glacial Aegir, Shoto è riuscito a sferrare uno dei colpi più forti visti sinora all'interno del manga, talmente potente da sconfiggere uno dei componenti più forti dell'armata di Shigaraki e All For One. Non è ancora chiaro quale sarà adesso il destino di Dabi, se potrà essere salvato o meno, tuttavia l'ultimo capitolo ha posto un punto ad una diatriba lunga diversi anni.

A tal proposito, i ragazzi di hexamandle hanno voluto realizzare una variante a colori proprio della tavola più epica del capitolo 352 di My Hero Academia, quella in cui Todoroki sconfigge il fratello con la sua tecnica segreta. Il risultato in questione, che potete ammirare a dovere in calce alla notizia, permette di apprezzare la bontà dello scontro costruito da Horikoshi attraverso una visione più ampia e colorata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa tavola a colori, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.