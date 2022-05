My Hero Academia 353 data di uscita e teorie: quale destino per Dabi?

Non è mai facile affrontare un fratello o una persona a cui si vuole bene, nonostante tutto. Shoto Todoroki lo sa e ha dovuto sperimentare in prima persona quel sentimento contrastante che sta diventando sempre più concreto negli ultimi capitoli di My Hero Academia. In virtù dell'inizio della guerra, sta affrontando infine il fratello Dabi.

Per distruggere la sua voglia di fare del male a tutti, Shoto Todoroki si è allenato tanto, creando non soltanto delle nuove tecniche ma anche migliorando lo sfruttamento delle due nature del suo corpo, freddo e caldo. Così in My Hero Academia 352 Todoroki è riuscito a battere il fratello, almeno secondo le indicazioni dell'ultima tavola del capitolo.

Lo scontro vedrà la parola fine in My Hero Academia 353? Shoto sembra essere riuscito non soltanto a resistere agli attacchi di fuoco di Touya ma anche ad assestargli un colpo molto duro che ha congelato i suoi bollenti spiriti. È difficile però che Dabi si dia per vinto con così poco e potrebbe tentare un'ultima carta azzardata, quella di farsi uccidere o comunque di dare completamente fondo a tutte le proprie energie pur di annientare il fratello minore, sacrificando il sogno di vendicarsi di Endeavor.

Sicuramente Todoroki proverà a parlarci e, se non ci dovesse essere altra azione, questo potrebbe essere il tema principale del capitolo. My Hero Academia 353 arriverà domenica 22 maggio alle 17:00 su MangaPlus.