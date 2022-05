My Hero Academia 353 è su Manga Plus: l'unione e la forza degli Heroes

Horikoshi è riuscito a realizzare uno dei capitoli più importanti e significativi di My Hero Academia. Lo scorso appuntamento col manga ha mostrato l’epico scontro tra Shoto e Dabi, e nel nuovo capitolo, ora disponibile su Manga Plus, il propagarsi delle voci sull’esito della battaglia portano i lettori ad osservare la vastità del conflitto.

Come era stato già anticipato dagli spoiler completi sul capitolo 353, la diffusione della vittoria di Shoto Todoroki contro un avversario della caratura di Dabi ha finito per risollevare il morale di tutti i principali Heroes in prima linea, e anche da chi, come All Might, assiste speranzoso alle fatiche dei compagni. Ed è proprio all’ex Numero Uno e Simbolo di Pace che viene affidato il compito di comunicare agli altri questo importante risultato.

Se da una parte tutti i compagni di Shoto mostrano una maggiore grinta e orgoglio nei confronti dell’amico, dall’altra i Villain che avevano riposto piena fiducia in Dabi, come Spinner, reagiscono con rabbia e incredulità, scatenando tutte le loro risorse. Mentre il messaggio si diffonde, Iida soccorre Shoto, e si nota come Dabi sia in realtà ancora vivo.

La scena si sposta poi sul Gunga Mountain Resort, dove Hawks ed Endeavor vengono a sapere dello scontro. All For One, pronto ad inscenare uno dei suoi monologhi, non esita a provocare direttamente Enji Todoroki, dicendogli che non può vincere in un’incredibile tavola conclusiva.