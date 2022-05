My Hero Academia 353: una notizia che sconvolge la guerra

Con una mossa finale scaturita dall’interno del cuore, Shoto ha messo fine al combattimento con suo fratello Dabi. In My Hero Academia capitolo 353, la notizia della vittoria del più piccolo dei Todoroki si diffonde in tutti i campi di battaglia.

Il più recente capitolo dell’opera firmata Kohei Horikoshi riprende esattamente dal punto in cui l’autore ci aveva lasciato. Shoto e Toya Todoroki sono ancora in piedi l’uno di fronte all’altro, ma quest’ultimo è ormai privo di coscienza dopo il colpo ricevuto. Burnin, l’assistente di Endeavor, comunica a tutti gli eroi impegnati nella guerra il risultato dello scontro. Dabi, è stato sconfitto.

Da All Might, a Bakugo, tutti festeggiano la lieta notizia. Tuttavia, per Mina Ashido, assieme Kirishima, non possono distrarsi, poiché si trovano di fronte a colui che ha ucciso la loro maestra Midnight. In un altro scenario, Fat Gum e Aoyama, che erano rimasti nel luogo in cui tutto ha avuto inizio, affrontano Kunieda, un villain evaso dal Tartaro che possiede un potere tanto pericoloso quanto letale. Questo, è evaso assieme a Ghastly, da cui nasce la teoria della morte del capoclasse Iida.

Anche Spinner riceve notizia della sconfitta di Dabi. Il criminale, però, non vuole credere in quel che gli Heroes hanno diffuso. Lo Spinner che vediamo, non è quello che abbiamo imparato a conoscere, ma una sua versione imponente che ha ricevuto un potenziamento da All For One. Nei ricordi dell’antagonista, vediamo che invece Dabi aveva rifiutato l’aiuto del Simbolo della Paura.

Infine, sul finire del capitolo 353 di My Hero Academia, la notizia giunge anche alle orecchie di Endeavor, che con Hawks si sta occupando di All For One. Questi, non si esime dallo stuzzicare il Number One. L’espressione sul volto di Endeavor, è di sollievo per la vittoria di Shoto oppure di dolore per la sconfitta di Toya? Continuando con le sue provocazioni, All For One mostra ben cinque Quirk da sfruttare contro i due Top Heroes.