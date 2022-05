My Hero Academia 353 spoiler completi e immagini: un pericoloso ingresso in scena

La guerra dei Todoroki sembra essersi conclusa. Nonostante l'ammontare di potere concentrato da Dabi, le fiamme dell'odio non sono state abbastanza potenti da occuparsi di Shoto che, al contrario, ha sfruttato il suo ghiaccio, concludendo la prima battaglia di questa grande guerra. Però c'è altro da scoprire negli spoiler di My Hero Academia 353.

Il capitolo 353 di My Hero Academia si intitola "Endeavor". Burnin' fa rapporto dicendo che Dabi è stato catturato, ciò porta tutti gli eroi a festeggiare e a ringraziare Shoto. Però ci sono ancora i nomu da abbattere. All Might è in lacrime in una sala di monitoraggio, commentando che la cosa sta volgendo in loro favore anche se Deku non è nel luogo predetto.

Alle rovine dell'ospedale di Jaku, dove Gigantomachia è imprigionato, ci sono Ashido, Mineta, Kodai, Yanagi e Honenuki. Mount Lady sta calpestando alcuni villain, quando appaiono i villain che hanno ucciso Midnight. Kirishima arriva al fianco di Ashido e dice che l'evacuazione è completa e ora è il momento di darsi da fare.

In un altro campo di battaglia, il Takoba National Stadium, ci sono Ojiro, Sato, Tsuburaba e Sero, che sembrano preoccupati. Si intravede anche la base volante della Yuei con Bakugo che sorride alla notizia di Shoto. L'attenzione viene poi spostata al parcheggio dove tutto è iniziato, con Fat Gum e Aoyama circondati da fiori. Qui stanno avendo a che fare con Kunieda, un fuggitivo da Tartarus, che non condivide l'ottimismo degli eroi.

Cambia di nuovo scenario con l'ospedale centrale dove Mic urla che Shoto ha sconfitto Dabi, mentre Shoji sta cercando di evitare gli attacchi di uno Spinner gigantesco. Qui parte un flashback dove viene mostrato Dabi che volta le spalle a All for One dicendo che non ha bisogno di nuovi quirk, mentre Spinner viene toccato dalla mano del super villain. Spinner nel presente comanda a tutti i soldati mutanti del fronte di liberazione di darsi da fare così distruggeranno lo status quo.

A Kamino, invece, Shoto dice a Iida che ha strafatto e si scusa, ma Iida gli dice che non c'è nulla di cui scusarsi. All'improvviso appare una sfera luminosa nel petto di Dabi. L'ultimo posto che si intravede è Gunga, dove Endeavor ha un'espressione indecifrabile dopo la notizia. All for One si chiede se sia sollevato o triste, e Hawks lo avvisa invece di non prestargli attenzione. All for One continua, dicendo che Endeavor perderà mentre le sue dita si trasformano in cose diverse. Una emette una melma nera, un'altra inizia a mostrare una faccia, un'altra crea anelli a mezza luna, un altro fuoco e l'ultimo diventa coperto di spine.

Così finisce il capitolo 353 di My Hero Academia, che arriverà domenica su MangaPlus.