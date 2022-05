My Hero Academia 353: una vittoria che solleva il morale

Il primo incontro tra Shoto Todoroki e il villain Dabi in realtà è molto più indietro nel tempo di quanto si pensasse. I due poi, da quando il vero cattivo di My Hero Academia è nato, si sono incrociati poche volte; ma tutte le volte sono state cariche di significato. Ora sembra essere arrivata l'ultima.

La fiammata glaciale di Todoroki ha preso in pieno il suo nemico. Da questo momento inizia My Hero Academia 353, con il giovane eroe che riesce a mettere a segno una vittoria importante per il morale di tutti. Intorno a lui, gli eroi iniziano a dare l'annuncio e mettono ancora più impegno nell'eliminazione dei loro avversari. Intanto Todoroki è stremato, mentre Dabi viene incatenato per renderlo inerme.

L'informazione arriva a All Might che fa un gesto di vittoria, e via via si passa a tutti gli altri campi di battaglia dove la situazione non è sempre rosea. Ci sono alcuni villain che comunque fanno sentire il proprio carisma e il loro peso, mentre ritorna Spinner che rivela che All for One gli ha donato un nuovo quirk, cosa che invece Dabi aveva rifiutato.

E poi si arriva alle ultime pagine di My Hero Academia 353 con lo scenario di All for One, che tenta di destabilizzare Endeavor con la sua parlantina. Ora il super villain è pronto a colpire con il suo tremendo potere.