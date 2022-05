My Hero Academia 354 arriva su Manga Plus: provocazioni distruttive

Nella prima fase della guerra tra Heroes e Villains di My Hero Academia, Horikoshi si è occupato di una delle questioni più popolari tra i fan, mostrnado Shoto contro il Villain Dabi. La notizia della conclusione della loro battaglia è arrivata anche ad Endeavor, impegnato in uno degli scontri più impegnativi della sua intera carriera da Pro Hero.

Al fianco di Hawks, Endeavor, è infatti pronto ad affrontare direttamente il peggior Villain della serie. All For One è tornato in azione, ma grazie ai documenti e al materiale accumulato da Stain durante la sua prigionia al Tartarus, gli Heroes conoscono il principale punto debole di All For One, ovvero la sua maschera.

Infatti come spiega Hawks nelle prime tavole del capitolo 354, disponibile su Manga Plus, senza quel supporto esterno l’antagonista non potrebbe vivere. Considerando le strategie da attuare per sfruttare al massimo i dati ottenuti, insieme a Blue Jeanist Hawks decide che saranno lui e il Numero Uno ad occuparsi del nemico.

Una scelta che riporta i lettori nel presente, dove i due Heroes stanno cercando di superare le difese avversarie con attacchi e combo. All For One mantiene una calma invidiabile, provocando Hawks ed Endeavor. L'irritante mind game porta Enji ad agire impulsivamente lanciandosi contro il Villain, il quale riesce a staccargli di netto il braccio destro.

Quando ormai la situazione sembra peggiorare, Hawks viene raggiunto da Fumikage e Kyoka. I due decidono di rimanere al fianco del Pro Hero, e stando all’acuta battuta con cui Kyoka risponde all’ennesima provocazione di All For One, si preannuncia un trio sicuramente interessante.