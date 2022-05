My Hero Academia 354: una cocente debacle psicologica

Su un altro campo di battaglia, quello del Ground Zero di Kamino dove sorgeva la statua di All Might, Dabi è stato sconfitto. Ciò ha avuto l'effetto di sollevare il morale di tutti gli eroi di My Hero Academia impelagati nella guerra contro i villain. Soltanto un eroe sembra essere comunque sconfitto: Endeavor, che sta affrontando All for One.

My Hero Academia 354 riprende proprio con loro due, dove erano stati lasciati alla fine dello scorso capitolo. Hawks sa benissimo che Endeavor potrebbe cadere preda delle parole di All for One, un abile manipolatore sotto questo aspetto, e inoltre sa che il proprio quirk non è come prima. Intanto i due eroi più forti cercano con vari attacchi di mettere in crisi il nemico, soprattutto di aggredire la sua maschera che funge anche da supporto vitale.

Tutto sembra andare liscio finché Endeavor non reagisce agli insulti di All for One, che sfrutta un'apertura e lo ferisce gravemente. Hawks tenta di intervenire ma anche lui si ritrova nel bel mezzo di un attacco nemico, rischiando di morire. Soltanto nelle ultime pagine, poco prima che il colpo arrivi a segno, arriva l'attacco di Kyoka Jiro che fa da scudo ad Hawks con il suo quirk sonoro. La ragazza della 1-A si presenta in volo aiutata da Tokoyami che la sta reggendo. I due studenti decidono di mettersi in gioco e affrontare All for One, preparando il terreno per un nuovo scontro in My Hero Academia.