My Hero Academia 354: uno dei colpi più letali di All For One

L’arco finale di My Hero Academia è entrato nella seconda fase. L’intensa battaglia tra Shoto e il Villain Dabi si è conclusa con l’importante vantaggio degli Heroes. Nel mentre però Endeavor, scosso dall’esito della battaglia, è stato investito dalle insidiose provocazioni di All For One riguardo la tragica storia della famiglia Todoroki.

L’arrivo delle parole di All Might che comunicavano a tutti gli Heroes impegnati nelle battaglie la straordinaria vittoria ottenuta da Shoto, ha rappresentato un’occasione preziosa per All For One. Il Villain, avendo cresciuto lui stesso Dabi, ovvero il primogenito di Endeavor, Toya Todoroki, sapeva come colpire il Pro Hero. Un mind game calcolato ha finito per far ribollire il sangue di Enji, il quale, senza seguire le strategie e i piani elaborati con Hawks in precedenza, ha deciso di scagliarsi direttamente contro il Villain.

Una decisione che è costata molto cara al Numero Uno. Endeavor ora si ritrova senza il braccio destro, tagliato con violenza e velocità dal Villain. Sostituendo rapidamente alla sua mano una sorta di mostro con denti affilati, All For One è riuscito a mutilare il Pro Hero, precipitato nel vuoto. È molto probabile che Endeavor tornerà nei prossimi capitoli sul campo di battaglia, ma le sue condizioni fisiche, considerando anche il peso di quanto successo alla sua famiglia, potrebbero rivelarsi insufficienti per sopravvivere ad un altro scontro con All For One.

Voi cosa ne pensate dei risvolti narrativi della guerra tra Heroes e Villains? Cosa credete accadrà ad Endeavor? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo ai 10 misteri ancora irrisolti di My Hero Academia, e agli spoiler del capitolo 355.