My Hero Academia 354 data di uscita e previsioni: è il turno del più forte

Gli eroi di My Hero Academia hanno dato fondo a tutte le loro risorse e strategie pur di poter limitare Tomura Shigaraki e tutti gli altri villain. La guerra nel manga è cominciata e tutti si stanno dando da fare su ogni campo di battaglia. Preparatosi adeguatamente, il primo scontro vede Shoto Todoroki vincitore.

Il figlio di Endeavor ha battuto il fratello Dabi dopo un'ottima combinazione dei propri poteri di ghiaccio e fuoco, riuscendo finalmente a padroneggiare entrambi i lati del proprio quirk. Per il momento, Dabi sembra essere stato messo KO e ciò ha reso felici tutti gli eroi di My Hero Academia su ogni campo di battaglia. Ma la guerra è ben lungi dal finire e ci sono ancora tanti altri avversari da battere.

My Hero Academia 354 potrebbe passare la palla ai villain che ora devono riprendersi da una sconfitta. Con l'ultima pagina dedicata a All for One, sembra che sarà lui il prossimo protagonista. Il super cattivo ha a che fare con Endeavor e Hawks e non solo, ma sarà dura poter rivaleggiare con lui che è in possesso di una cattiveria e di poteri senza pari. Kohei Horikoshi potrebbe però preferire di dedicare soltanto una parte a lui, spostandosi poi sugli altri terreni di battaglia. Una nuova panoramica quindi che poi porterà a capire quale sarà il prossimo scontro sotto i riflettori.

MangaPlus pubblicherà My Hero Academia 354 gratis e legalmente domenica 29 maggio 2022 alle 17:00.