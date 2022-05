My Hero Academia 354, All For One e quell'osservazione sulle ali di Hawks

In seguito alle compromettenti ustioni riportate nella battaglia con Dabi, era stato ipotizzato che Hawks non avrebbe potuto prendere parte alla guerra finale di My Hero Academia. Tuttavia, il Numero Due è tornato, ribaltando le previsioni, per riformare il mitico team-up con Endeavor e sfidare All For One.

Ma come ha fatto Hawks a lanciarsi in questa nuova guerra, se fino a pochi giorni prima le sue ali non erano ancora ricresciute? A fornirci una spiegazione su quanto avvenuto, è l'intuito malvagio di All For One.

Nel corso delle prime pagine del capitolo 354, Endeavor e Hawks si proiettano all'attacco di All For One mirando al suo unico punto debole, la maschera che ha funzioni di supporto vitale. Nonostante il Numero Due riesca a colpire il nemico con qualcuna delle sue piume, alimentate dal fuoco del Flame Hero, All For One si accorge immediatamente che queste non sono più veloci e forti come quelle di un tempo.

Un tempo, le ali di Hawks erano maestose e possenti, mentre ora hanno l'aspetto di quelle di un pennuto malato. A quanto pare, nemmeno Recovery Girl è riuscita a far ricrescere le ali di Hawks, che ha dunque dovuto fare ricorso a delle protesi, in modo simile a Mirko. Questa rivelazione, spiega anche il motivo per cui Hawks pare faccia fatica a tenere il ritmo degli altri due. Fortunatamente, quando la situazione degenera a causa delle provocazioni di All For One, i due Top Heroes vengono salvati dall'entrata in scena di due giovani eroi in My Hero Academia 354.