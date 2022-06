My Hero Academia 354: la missione suicida di grande Pro Hero

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia ha avuto ufficialmente inizio la guerra finale tra Heroes e Villains. La prima fase, scandita dallo scontro tra Shoto e Dabi, si è conclusa, lasciando spazio ora ad un nuovo incontro estremamente importante per le sorti del conflitto: Endeavor e Hawks contro All For One.

Il Villain ha iniziato a provocare i due Pro Heroes, e nonostante le strategie pensate in precedenza, il Numero Uno ha deciso di agire d'istinto alle provocazioni dell'avversario. Una scelta affrettata che gli è costata un braccio, e che rischia di mettere in pericolo mortale il suo amico e collega. Il piano originale consisteva nel colpire il punto debole di All For One, ovvero il dispositivo che gli consente di respirare.

Senza Endeavor però, Hawks sa di non avere alcuna speranza contro il Villain. Il tempestivo intervento di Fumikage e Kyoka nelle tavole finali del capitolo 354 ha permesso al Pro Hero di reagire in qualche modo, e per quanto insieme possano tentare di mettere in difficoltà All For One, è molto probabile che Endeavor farà il suo ritorno per fermare All For One.

Voi cosa ne pensate della missione di Hawks? Credete che il Pro Hero si immolerà? Fatecelo sapere nei commenti. Infine vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 355 di My Hero Academia, in arrivo su Manga Plus domenica 5 giugno 2022.