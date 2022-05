My Hero Academia 354 spoiler e immagini: il ritorno del male

Ormai la guerra di My Hero Academia non si può più fermare. Tutti i villain si sono lanciati sul campo di battaglia, mentre All Might e gli altri eroi sono riusciti a creare contromisure ottime e che finora hanno avuto un discreto successo. Non a caso, Todoroki ha sconfitto Dabi e ora tocca la prossimo scontro.

L'arco finale di My Hero Academia continua a prendere forma con un altro capitolo, che arriverà su MangaPlus domenica. Tuttavia, in rete circolano già diversi spoiler di My Hero Academia 354 con tanto di immagini. Come si può vedere dalla galleria in basso, tutto il capitolo stavolta è dedicato al campo di battaglia dove Endeavor e Hawks stanno affrontando All for One. E saranno proprio questi tre a scontrarsi apertamente con attacchi su attacchi.

Tuttavia, il super villain riesce a prendere alla sprovvista Endeavor, ferendolo gravemente. L'intervento di Hawks sembra non essere sufficiente e anche lui si ritrova a diventare un bersaglio facile per il cattivo. Proprio mentre sta per essere colpito da un'enorme onda d'urto, Tokoyami arriva in volo portando con sé Jirou, che salva l'eroe numero due. Quest'ultimo è sorpreso dell'intervento dei due giovani ragazzi, che confermano che la classe 1-A non si tirerà indietro contro nessuno.