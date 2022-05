My Hero Academia 354: la tempestiva entrata in scena di due giovani Heroes

La guerra finale tra Heroes e Villains procede senza esclusione di colpi. Lo scontro tra Shoto e Dabi si è concluso con un risultato molto importante, ma le minacce per i protagonisti non tardano ad arrivare. Endeavor e Hawks, i due Pro Hero migliori, si stanno infatti occupando di All For One, quando il Villain inizia un irritante mind game.

Il messaggio della vittoria di Shoto su Dabi, diffuso dall’ex Simbolo di Pace All Might, ha generato un forte senso di collaborazione, unione e sollievo tra gli Heroes. Tuttavia, quando la notizia è arrivata ad Endeavor, impegnato con Hawks a fronteggiare All For One, il Villain ha colto al volo l’opportunità, provocando il Numero Uno con battute sulla tragica sorte della sua famiglia e del primogenito Toya.

Dopo l’ennesima provocazione, Enji decide di agire da solo, senza seguire una strategia con Hawks. Sfortunatamente All For One, freddo calcolatore, riesce a sfruttare ancora una volta la situazione a suo vantaggio e a tranciare di netto il braccio destro di Endeavor. Il Villain rivolge quindi la sua attenzione a Hawks. Il Pro Hero sa di essere in svantaggio, ma per sua fortuna viene protetto e raggiunto da un’insolita coppia di giovani Heroes: Fumikage Tokoyami e Kyoka Jiro, la quale risponde prontamente all’ultima battuta di All For One, anticipando uno scontro piuttosto interessante.