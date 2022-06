My Hero Academia 354, trappole e inganni nella battaglia tra i top

Dopo la grandiosa, prima vittoria degli Heroes, nel capitolo 354 di My Hero Academia comincia una nuova battaglia. Il team-up tra i due più forti eroi del Giappone, lancia la sfida ad All For One. Il maestro degli inganni e delle trappole, però, sfrutta la situazione a suo vantaggio.

In My Hero Academia 353 il Numero Uno aveva ricevuto un avvertimento intimidatorio, ma inizialmente il duo con Hawks funziona alla perfezione. La coppia ormai già rodata riesce a infliggere qualche duro colpo ad All For One, il cui punto debole risiede nel casco che gli permette di svolgere le funzioni respiratorie compromesse dalle battaglie con All Might.

La perfidia di All For One, gira però il combattimento a suo favore. Approfittando delle debolezze dei due, il Simbolo della Paura schernisce i suoi avversari. Se Hawks non cede alla rabbia, quando Endeavor viene a sapere la verità sul motivo per cui non ha mai ritrovato il corpo di Toya, esplode dall’odio. Furioso, in My Hero Academia 354 cade in una debacle psicologica e commette un grave errore: lanciarsi da solo, in uno scontro a distanza ravvicinata, al nemico.

All For One è riuscito a ferire il Number One, nonché a mettere alle strette anche Hawks, il quale non gode più della velocità di un tempo. Tuttavia, in soccorso dei due top, giunge un duo di studenti dello U.A. Highschool. Tokoyami e Jiro, che un tempo tremavano dalla paura nei confronti di All For One, sono ora pronti a difendere i professionisti e lottare per la vittoria.