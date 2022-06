My Hero Academia 354: il solo e unico punto debole di All For One

Pochi momenti dopo la conclusione della battaglia fraterna tra Shoto e Dabi, nella guerra dell'Atto Finale di My Hero Academia se ne accende una nuova. Questa volta, a sfidarsi sono il team-up tra i due migliori eroi della società giapponese e la mente diabolica che da sempre cerca di far cadere il mondo ai suoi piedi.

Sin dalle sue primissime apparizioni, All For One è stato sempre circondato da un'aria d'invincibilità dovuta al suo continuo ostentare l'infinito numero di Quirk da lui posseduti. Tuttavia, anche l'imbattibile Simbolo della Paura pare possedere un punto debole.

In seguito all'ultimo combattimento con All Might, All For One ha riportato ferite gravissime, che si sono aggiunte a quelle subite nel loro incontro precedente. Nel Tartarus, il luogo in cui era stato imprigionato, era mantenuto in vita grazie a un supporto vitale. Ora che però è libero, come ha sostituito questo macchinario essenziale per esplicare le funzioni vitali?

In un brevissimo flashback risalente ai giorni prima della guerra, Hawks riflette sul prossimo combattimento che dovrà sostenere. Analizzando la situazione, il Numero Due scopre il punto debole di All For One. Se il Simbolo della Paura riesce ancora a vivere, è unicamente grazie al suo nuovo casco dotato di equipaggiamento salva vita. Colpendolo in quel preciso punto, il casco si dovrebbe disintegrare, portando a gravi conseguenze per il Villain.

Tuttavia, colpire All For One non è cosa semplice. Innanzitutto, il malvagio criminale in My Hero Academia 354 intuisce la debolezza delle ali di Hawks. Come se non bastasse, rivelando la verità sul corpo di Toya Todoroki, causa una debacle psicologica nel Numero Uno di My Hero Academia. Ma l'intuizione di Hawks, si rivelerà davvero vincente, oppure All For One nasconde qualche altro sotterfugio?