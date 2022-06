My Hero Academia 355: l'abissale potenza di Tsukuyomi

La missione di Hawks ed Endeavor, incaricati di fronteggiare All For One nella guerra finale tra Heroes e Villains ha subito dei risvolti piuttosto significativi. Nel capitolo 355 di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha infatti voluto dimostrare il valore della determinazione di due giovani Heroes, persino contro un antagonista come All For One.

Travolto dalle provocazioni del Villain, Endeavor si è scagliato contro di lui, venendo poi brutalmente ferito ed uscendo momentaneamente dal campo di battaglia. Fortunatamente per Hawks sono giunti in suo soccorso Kyoka e Tsukuyomi. Mentre la prima è riuscita a stordire e sembrerebbe anche a risvegliare i Quirk sopiti all’interno di All For One, che si stanno ribellando al Villain, il secondo è stato in grado di colpire l’unico punto debole del Villain con un attacco a dir poco devastante.

Come potete vedere dalle tavole condivise dall’utente @Shonen_Joene, Tsukuyomi non solo ha salvato tempestivamente la sua compagna dalla minaccia di All For One, ma è anche riuscito a scatenare la potenza del Dark Shadow in uno spettacolare Abyssal Black Body Ragnarok Fleeting Blow. Nonostante la reazione immediata di All For One, col ritorno di Endeavor, ora gli Heroes possono seriamente puntare ad annichilire il Villain, ed è anche grazie al coraggio e alla forza di Tsukuyomi.

Vi lasciamo infine agli spoiler del capitolo 357 di My Hero Academia, in arrivo domenica 26 giungo 2022 su Manga Plus.