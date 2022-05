My Hero Academia 355 data di uscita e teorie: due giovani eroi sulla cresta dell'onda

La guerra è iniziata in contemporanea su più campi di battaglia. La strategia degli eroi è servita a dividere le forze criminali e gli effetti si sono già visti: in My Hero Academia 353 c'è stata una vittoria importante per il morale. È cruciale però anche la battaglia con All for One, il nemico più potente di tutti.

Endeavor e Hawks si stanno occupando di lui ma, sia per le strategie che per la forza dei villain, per ora sono stati messi in difficoltà. Nel giro di poche pagine infatti All for One è riuscito a contrattaccare, ferendo gravemente l'eroe di fuoco e rischiando di uccidere anche Hawks, se non fosse stato per l'intervento di Tokoyami e Jirou.

I due giovani eroi saranno al centro anche di My Hero Academia 355. Kohei Horikoshi non può lasciarsi sfuggire quest'occasione per dare un po' di risalto ai due membri, ma anche per consentire ad Endeavor di riprendersi e di tornare a far parte della storia principale. Da solo, infatti, Hawks non sarebbe in grado di reggere l'onda d'urto del signore dei villain. Difficile però che lo scontro si concluda ed è più probabile che venga attuata una strategia mentre, nelle pagine finali, inizierà un altro percorso in parallelo, con Horikoshi che tornerebbe a narrare il punto di vista di un'altra battaglia.

My Hero Academia 355 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 5 giugno 2022 alle 17:00.