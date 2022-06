My Hero Academia 355: All for One e un'inaspettata debolezza

All for One è un nemico all'apparenza invincibile. Nonostante sia stato martoriato da All Might nella sfida che decretò la fine del suo impero oscuro, il villain di My Hero Academia è sopravvissuto, anche se a stento e con un corpo non più perfetto. Può però ancora usare quirk capaci di far impallidire chiunque.

Anche in queste condizioni, riesce a tenere testa a eroi del calibro di Endeavor e Hawks senza troppi problemi. Nei recenti capitoli di My Hero Academia, All for One ha messo in scacco Endeavor e ora si ritrova ad affrontare Hawks ma anche i giovani Tokoyami e Jiro. Proprio questi due hanno messo bene in evidenza un'imprevista debolezza di All for One.

Durante la battaglia, Jiro ha sparato un'enorme onda d'urto verso il villain. Quest'ultimo si prepara per attaccare con una moltitudine di quirk ma, quando sta tentando di sparare il colpo, al suo interno la volontà dei quirk si ribella e lo blocca, riuscendo a guadagnare qualche secondo. La volontà dei quirk non si era mai manifestata finora e sembra essere un effetto di New Order, il quirk di Star and Stripes che era entrato all'interno di Shigaraki e dell'All for One.

Adesso quindi All for One non è più così invincibile come prima, e lo stesso vale per Tomura Shigaraki.