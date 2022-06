My Hero Academia 355: i Quirk hanno una propria volontà?

Nel capitolo 355 di My Hero Academia, All For One potrebbe essere stato fermato proprio dal suo principale punto di forza. I numerosi Quirk da lui posseduti, sembrano essersi ribellati al loro infido padrone.

Come abbiamo visto nei casi di Midoriya, Aoyama o Dabi, l'uso eccessivo del proprio Quirk può provocare lesioni fisiche. Tuttavia, mai prima d'ora era capitato che un Quirk ignorasse gli ordini del proprio utilizzatore e, anzi, si rivoltasse contro di esso.

Dopo aver ferito e stordito Endeavor, All For One rivolge la sua attenzione omicida verso Hawks. Il Numero Due, tuttavia, viene salvato dall'intervento tempestivo e coraggioso di Jiro e Tokoyami. Anche tre contro uno, il Simbolo della Paura prevale, mutilando orribilmente Jiro e fermando gli attacchi dei due eroi volanti.

All For One è sicuro della vittoria, e provoca gli eroi accusandoli di essere troppo deboli, ma proprio a quel punto la situazione si ribalta clamorosamente. Nel capitolo 355 di My Hero Academia Jiro sfodera il suo colpo migliore, ma nemmeno quello fa tentennare il nemico.

Improvvisamente, però, dopo quel colpo, All For One viene fermato dalle vestigia originali dei Quirk da lui rubati. La manifestazione spirituale di tutti gli innocenti che hanno subito violenze fermano il Villain, che viene trattenuto per qualche istante. Questo solo momento di esitazione, basta ad Hawks per sferrare il suo colpo finale sull'elmo protettivo di All For One.