My Hero Academia 355: il ruolo delle pedine insignificanti

Non tutto è perduto: anche se la società di My Hero Academia sta crollando sotto la pressione dei criminali di All for One, un muro di giustizia si è eretto per tenere a bada l'ondata di villain. Per riuscire nell'intento però è necessaria la forza di Endeavor e dei top heroes, chiamati alle armi per affrontare All for One.

My Hero Academia 355 rivede lo scontro con il cattivo più forte. Endeavor è a terra e sta ripensando a ciò che è successo, perdendo sangue, mentre Hawks dalla distanza capisce che il suo collega è ancora vivo. Per ora quindi decide di concentrarsi sulla battaglia con All for One, coadiuvato da Tokoyami e Jirou.

Al super villain non va a genio la presenza dei due giovani eroi, reputati soltanto delle mere comparse in una guerra più grande di loro. All for One quindi lancia attacchi a destra e a manca e riesce, alla fine, a trovare un effetto tranciando l'orecchio sinistro di Jirou e bloccando Hawks. La giovane studentessa della 1-A però non si arresta di certo e lancia un'onda d'urto così forte da tenere bloccato All for One, stoppato anche dall'intervento della volontà dei quirk al proprio interno a causa delle interferenze del New Order.

Approfittando di questo momento, Hawks colpisce il punto debole di All for One ancora una volta, riuscendo finalmente a distruggere la maschera. My Hero Academia sarà in pausa nella settimana successiva.